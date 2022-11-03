نيللي مقدسي جريئة ومي عمر داخل سيارة فارهة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس أحدث أعمالها الفنية.

محمد فؤاد

نشر الفنان محمد فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بتطبيق "الأبيض والأسود".

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء تواجدها بالعاصمة السعودية الرياض.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل سيارة فارهة بمدينة دبي الإماراتية.

شادي شامل

نشر الفنان شادي شامل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من حفله الغنائي الأخير.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة.

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يدخن "سيجار".

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وليد توفيق

نشر الفنان اللبناني وليد توفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بصديقه الشاعر فهد الزاهد في مدينة دبي الإماراتية.