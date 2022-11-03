الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو ضمن المدعوين لـ 27 Cop في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تنعقد قمة المناخ العالمي COP27، وهي قمة المناخ العالمية السنوية للأمم المتحدة، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بمصر على مدى 10 أيام في شهر نوفمبر.

وتمت دعوة أكثر من 200 حكومة للمشاركة، ولم يؤكد جميع قادة العالم حضورهم حتى الآن.

ورغم تزامن Cop27 مع انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة ورد أن الرئيس جو بايدن سينضم إلى مبعوث مؤتمر المناخ جون كيري في مصر.

بصفتها دولة مضيفة، دعت مصر البلدان المعادية لبعضها البعض إلى تنحية خلافاتهم جانباً من أجل الصالح العام للكوكب.

وتستمر قائمة الضيوف في التزايد مع اقتراب موعد افتتاح قمة المناخ، بإمكانية حضور نجم هوليوود والناشط البيئي ليوناردو دي كابريو مرة أخرى، حسب "إندبندنت" البريطانية.