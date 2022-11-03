وسط حضور جماهيري كبير.. محمد منير يتألق في حفله الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أحيا النجم محمد منير، حفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ الكينج حفله الغنائي بأغنية "هيلا هيلا" وسط تفاعل الجمهور، كما قدم منير عدد من الأغاني أبرزها: "علي صوتك، للي، حارة السقايين، علموني عينيكي، حدوتة مصرية، وسط الدايرة" وغيرها.

وشهد المهرجان هذا العام مشاركة كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، أبرزهم: مدحت صالح، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، كارول سماحة، مي فاروق، سعد رمضان، عفاف راضي، رامي عياش.

كما شارك الفنان راغب علامة، مروة ناجي، آيات فاروق، ريهام عبدالحكيم، محمد محسن، ديانا حداد، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، ملحم زين، جنات، همام إبراهيم.