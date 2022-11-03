شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نادية مصطفى: هاني شاكر أخ لي.. ومهرجان الموسيقى العربية ينتقي نجومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية مصطفى، إن الفنان هاني شاكر عشرة سنين طويلة، ويعني لها الكثير، مؤكدة أنه فنان له ثقله وهو أمير الغناء العربي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنها تتعلم وغيرها من الفنانات منه الكثير والكثير.

وأضافت نادية مصطفى خلال لقائها على قناة الحياة: "أما هاني شاكر الإنسان، فأنا أعرفه منذ فترة طويلة ولن أذكر المدة خوفا من الحسد، هو بالنسبة لي أخ، وأخذ رأيه الكثير من الأمور العائلية، حتى أنني أخذ رأيه في العرسان الذين يتقدمون لأبنتي".

وتابعت: "عندما كان نقيبا للمهن الموسيقية، التمست إنسانيته الكبيرة، وهو كان يحتوي كل الناس التي تلجأ إليه ولم يتأخر يوما على أحد، وأنا فخورة أنه موجود في حياتي".

وقال: "المشاركة في مهرجان الموسيقية العربية، تعني لي السعادة والفخر، مهرجان الموسيقى العربية نجومه منتقاه، ووجودي مع هذه الكوكبة من النجوم الكبار، هو أمر يعني لي الكثير".

واستكملت حديثها: "أشتاق للجمهور، وأي لحظة أقف أمامه أكون في منتهى السعادة، وقدمت أغنية جديدة لي اليوم، بالإضافة إلى أغنيتين خليجيتين، وأشكر كل من ساهم في إخراج مهرجان الموسيقى العربية بشكل يليق بمصر".