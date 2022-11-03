شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام قرطاج يكرم داوود عبد السيد وسافانى والتازى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ33 بتونس، تكريم المخرج والسينمائي ورئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة محمد عبد الرحمان التازي، وذلك فى قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة، فيما شهد المهرجان تكريم الممثلة الإيفوارية ناكي سي سافاني، والمخرج والسينمائي المصري داود عبد السيد، وتسلم التكريم السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والناقدة السينمائية ناهد صلاح.

وفى سياق متصل، احتضنت معتمدية غار الملح من ولاية بنزرت الدورة الأولى لأيام قرطاج السينمائية للأطفال بالتعاون بين أيام قرطاج السينمائية ومندوبية الشئون الثقافية ببنزرت، ومعتمدية غار الملح وبلدية غار الملح في تونس.

وتضمن برنامج الافتتاح فقرات تنشيطية، واستعراضية بالشارع ضمت فرقة اسطمبالي ومجموعة ألوان ومجموعة عماد الباجي ومعرض من صور أرشيف ومعرض تشكيلي بالمكتبة العمومية بغار الملح، وتم الافتتاح الرسمى لأيام قرطاج السينمائية للأطفال بالجهات ببرج باب تونس.

وكان شهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دورته الـ33، انطلاق عروض أفلام المهرجان في السجون، حيث تتيح إدارة المهرجان عروض الأفلام للمساجين إيمانا بحقهم في المشاهدة ومتابعة السينما.

وتشهد مسابقات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دروته الـ33 مشاركة 5 أفلام مصرية فى مختلف المسابقات، ويتنافس فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أفلام تحت الشجرة إخراج أريج السحيرى من تونس وحلة من إخراج نادر الرحمونى من تونس والثائرون من إخراج أميل شجيفي من تونس، وانظر إلى النجوم من إخراج دافيد كونستانتين من جزر الموريس، وما بعد الحياة من إخراج أنيس جاد من الجزائر، وجراح الطفولة من إخراج موسى سان يابسا من السنغال، ووراء الباب من إخراج مانع عدي من العراق ومعبد الفرح إخراج جان أودوتان من البينين والطريق من إخراج عبد الحميد عبد اللطيف من سوريا والعبد عبد الإله الجوهري من المغرب، وقسم الرسل من إخراج سايدو بوندوان من بوركينافاس وشرف من إخراج سمير نصر من مصر.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيشارك كل من "حارس العوالم" و"دنايد اكسس" و"حكايات البيت الأرجواني" و"بطاطا" و"مامي لامولا" و"لعزيب" و"فاريترا" و"لا توجد طرق بسيطة الى البيت" و"حضانة ليلية" و"عشرون سنة بعد" و"نحن الطلبة" و"الإعادة والتشغيل".



مهرجان أيام قرطاج يكرم سافاني



سيناء الشامخي مديرة مهرجان أيام قرطاج



مهرجان أيام قرطاج يكرم محمد عبد الرحمان التازي



مهرجان أيام قرطاج يكرم محمد عبد الرحمان التازي



محمد عبد الرحمان التازي



جانب من تكريم التازي



سنياء الشامخي مديرة مهرجان أيام قرطاج تكرم داوود عبد السيد بحضور سيد فؤاد وناهد صلاح



مهرجان أيام قرطاج يكرم داوود عبد السيد وسافاني والتازي