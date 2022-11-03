شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يرحب بأعضاء فرقته بمهرجان الموسيقى العربية.. ويعلق: فتحى سلامة صديق عمرى رجعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الكينج محمد منير بأعضاء فرقته الموسيقية خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقال: "صديق عمرى فتحى سلامة رجعلى، كما أرحب بكل الحضور والوزراء والسفراء".

وقال الكينج محمد منير خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية إنه يتنفس جمهوره الحبيب.

وبدأ الكينج محمد منير حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "هيلا هيلا" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وانطلق الخميس قبل الماضى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.