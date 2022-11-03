شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يطرح أغنية جديدة بعنوان "رصيد الستر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد شاهين أغنية جديدة بعنوان "رصيد الستر" من كلمات أحمد شكرى ، وألحان وتوزيع إسلام مونتى. يقول مطلعها: رصيد الستر عندك خلّص.. خلاص السر اهو بيفوح.. وكدبك بان وبقى مفضوح..وفرصة سعيدة يالا وروح".

كان شاهين قد قال إن طريقه لدخول عالم الغناء كان صعبا وهناك ظروف وقفت مسيرته الحياتية بعد خروجه من ستار أكاديمي، معقبا: "محبة الناس لاتقدر بثمن، وأهم حاجة لاى واحد فى الوسط الفنى ومش حاجة سهلة وحب الناس ده سبب دعاء والدى".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، :"عملت ألبوم بعد ما خرجت من ستار أكاديمي، مش حاسس أن أنا هنفع لوغنيت راب، صعب".

وتابع: " غنيت قبل ستار أكاديمى فى أفراح شعبية، واشتغلت حلاق رجالى، ومهنتى وأعتز بها، وأخويا شغال حاليا، وهى مهنة والدى، واشتغلت فى محل فكهانى، وبفتخر بشغلى، وبوجه الشكر لكل العاملين فى جميع المجالات".