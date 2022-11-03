شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية "هتوحشنا" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر عاشور أحدث أغنياته "هتوحشنا" على يوتيوب، وذلك بعدما روج للأغنية خلال الساعات الماضية بطرح بوستر وكذلك مقطع من الأغنية التى كتب كلماتها عمرو المصري وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات أغنية "هتوحشنا": "هتوحشنا هتوحشنا.. فضينا السيرة ودشدشنا ورا ضهرك قلة ولا عطشنا.. ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتجي تمعلشنا.. هتوحشنا هتوحشنا دا احنا الأرض بورد فرشنا لما مشيت روقنا وفرفشنا لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا".

وأحيا تامر عاشور حفلا غنائيا قبل يومين فى احدى الجامعات وقدم العديد من أغانيه الشهيرة، ونشر صورا من الحفل على حسابه بموقع انستجرام معلقاً "اتشرفت بوجودى وفعلا مش هتكلم على عدد الجمهور هضرب أرقام في الهوا ولا هقول نص مليون ولا مليون ولا الكلام ده بس هقولكم بصوا على الصورة أبلغ من أي أرقام تكون مش صحيحة دول الجمهور اللي بشكرهم واحد واحد".

وكان آخر أغانى تامر عاشور التى طرحها، بعنوان "هي الناس" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر، وميكس وماستر صقر، وتقول كلمات أغينة :"الحلوة دى تحلم وتقولى طلباتها أيه راضى بكل اللى تقول عليه والدنيا تجيلها في ثانيتين .. الحلوة دى أول ما تقرب من بعيد بفرح وبتقلب يومى عيد والفرحة معايا بفرحتين.. بالدلع وبالشقاوة الجمال بيزيد حلاوة.



