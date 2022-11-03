شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يحتفل بمئوية المخرج الإيطالى "بيير باولو بازولينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أندرو محسن المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي: "هذا العام يسعدنا الاحتفال بمئوية المخرج الإيطالى الكبير " بيير باولو بازوليني"، مشيرًا إلى أنه فى إطار الاحتفالية سيكون هناك مجموعة من الأفلام المرممة له تعرض بالمهرجان بجانب معرض خاص.

وأعرب "أندرو" عن سعادته بتكريم "بازوليني"، مؤكدًا أن الاحتفاء باسم مخرج من المخرجين الذين تركوا علامة فى تاريخ السينما العالمية ليس أمرا جديدا على مهرجان القاهرة، حيثُ إنه قد تم الاحتفال بمئوية المخرج فيلليني، قائلًا" سيكون هناك جمهور كبير فى انتظار هذا البرنامج والذى يتضمن فيلم Medea وهو أحد الأفلام المهمة لبازوليني.

وقال أندرو أيضا، "أثناء الإعداد للدورة 44 من المهرجان علمنا بوفاة المخرج الكبير جان لوك جودار والذى يُعد من أهم المخرجين الذين أثروا فى السينما العالمية"، موضحًا أن خبر وفاته كان صادمًا لعشاق السينما لذا كان من الصعب ألا يتم الاحتفاء به من خلال إعداد برنامج يُعرض خلاله مجموعة من الأفلام المرممة بالمهرجان.

كما أكد "أندرو" أن خلال الدورات المختلفة لمهرجان القاهرة دائمًا يكون هناك اهتمام بفكرة الكلاسيكيات وعرض نسخ مرممة من أفلام مختلفة سواء أفلام مصرية أو للمكرمين أو لبعض الأسماء المهمة التى يمر تاريخ مميز على رحيلهم، مضيفًا أن ذلك الأمر يتم بحثه كل عام خلال الإعداد للدورة الجديدة للمهرجان حيث يكون هناك احتفاء بذكرى مميزة لأحد صناع السينما إن تزامن ذلك مع تاريخ الدورة.

وأشار "أندرو" إلى أن التقليد الذى سيتم بشكل مستمر فى المهرجان هو عرض أفلام كلاسيكية، مضيفًا أن فى الدورة الحالية سيتم ترميم أفلام مصرية لتُعرض للجمهور، قائلًا: " نتمنى أن يستمرذلك خلال الدورات القادمة لأن السينما المصرية تستحق احتفاء خاص وتستحق أن يُرمم الكثير من أفلامها وتعرض للجمهور بنسخ جيدة خاصة بعض الأفلام التى لم تأخذ حقها للعرض لشريحة كبيرة من الجمهور الحالي".