"عاوزة أخرج من المستشفى".. أول تسجيل صوتي لـ شيرين بعد أزمتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طلبت الفنانة شيرين عبد الوهاب من محاميها الخاص ياسر قنطوش ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة لخروجها من المستشفى، مؤكدة أن حالتها الصحية تحسنت، وذلك في تسجيل صوتي نشره "et بالعربي" عبر موقع التغريدات "تويتر".

وقالت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي: "مساء الخير أستاذ ياسر، من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى، لإنهم مضوني على ورق، أنا مش عارفة ورق إيه ده؟، أنا عايزه أخرج من المستشفى، أنا الحمد لله بقيت كويسة، وكملت علاجي، أنا بقالي 20 يوم هنا، فعايزة أخرج من هنا ضروري".

يذكر أن شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".

حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ “الخليج 365"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: "ما زالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة".

لطفي اختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: "الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام".