كيف وصف نبيل الحلفاوي أداء كريم فؤاد أمام الداخلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة النادي الأهلي أمام منافسه نادي الداخلية في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر": " كريم فؤاد نسر مباراة اليوم بالطبع".

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراته بفوز ساحق على الداخلية بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة الداخلية والأهلي على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لموسم "2022-2023".

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق محمد شريف وحمدي فتحي وكريم فؤاد "هدفين"، وأحرز للداخلية فانوم ألفريد.

وحرمت تقنية الفيديو المُتألق كريم فؤاد من الهاتريك بعدما تم إلغاء هدفه الثالث في المباراة بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي إلى الفوز الثالث في الدوري ليرفع رصيده للنقطة 9 ليتقاسم الصدارة مع الاتحاد السكندري، بينما يظل الداخلية بلا فوز برصيد نقطة واحدة.

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