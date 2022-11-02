"بالتايجر".. زينة أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة زينة جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستان "تايجر"، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشرت زينة الصور على خلفية موسيقى أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب.

يذكر أن الفنانة زينة شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو لحصولها على جائزة "التميز والإبداع" بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 13، ويحمل اسم الفنان الراحل هشام سليم.

وعلقت الفنانة زينة: "بعد جائزة الجمهور الغالية على، جائزة التميز والإبداع ليا على مسلسل الليلة واللي فيها من مهرجان الفضائيات العربية، شكرا جدا، وأختي حبيبة قلبي وبنتها راحوا استلموا الجائزة، لإني مسافرة بصور، شكرا حبيبتي".

مسلسل "الليلة واللي فيها" مكون من 6 حلقات وبطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

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