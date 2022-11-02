فن ومشاهير

ريهام حجاج تنشر صورة رومانسية رفقة زوجها وتعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها ومتابعيها صورة رومانسية رفقة زوجها رجال الأعمال محمد حلاوة، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت ريهام حجاج على الصورة قائلة: الحب كله".

من ناحية أخرى شاركت ريهام حجاج في دراما رمضان الماضي بمسلسل "يوتيرن".

وشارك في بطولة المسلسل: توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، أيمن القيسوني، محمود حجازي، نورهان، نانسي صلاح، محمد الكيلاني، هلا السعيد، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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