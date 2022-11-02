جليلة المغربية تتحدث عن علاقتها بـ تامر حسني: "ليه بيقولوا إني خرابة بيوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت البلوجر المغربية جليلة، جدلا جديدا، حول علاقتها بالفنان تامر حسني، وقصة الحب التي عاشتها معه حسب تأكيدها.

جليلة، خلال ظهورها مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برومو برنامج "شو القصة"، على تلفزيون LTV، قالت: "عشت قصة حب لمدة 11 سنة، وقبل زواجه بيوم واحد من بسمة بوسيل كنت معه، ولا أعرف كيف صارت القصة".

وتابعت: "لا هو عيب ولا حرام، ليه يقولوا عني إني خرابة بيوت، أنا اللي تأذيت في القصة، و لما يصل الموضوع إلى شرفي وعرضي وأمي وأبي، كان لابد أطلع أتكلم".

جليلة، لم ترد على سؤال عن زواجها من الفنان تامر حسني، وعند سؤالها هل مازالت تحبه، ردت بتقديم أغنيته "أرجع لي".

البلوجر المغربية، خلال ظهورها مع الإعلامي تمام عجمية، في برنامج "قد التحدي" على فضائية" الآن" اللبنانية، واجهت سؤالا: "جليلة كنت زوجة تامر حسني في حياتك".

جليلة، أجابت: "أنت تحكي جد؟"، ليقول: "أنا عم بحكي جد، هاد الموضوع ينحكى على طول عندك الجرأة إنك تجاوبي على السؤال؟".

وأضافت: "لا ما عندي جرأة يخي وترتني أقسم بالله، بدي أحكيلك شغلة قدام الكاميرا وأول مرة بقولها، هذا الشخص هو حب حياتي وبس".

الفنان تامر حسني، حضر مؤخرا بصحبة زوجته الفنانة بسمة بوسيل، حفل افتتاح مركز التجميل الخاص بمدير أعماله تامر يحيى، في أول ظهور لهما بعد شائعات انفصالهما.