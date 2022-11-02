كيف علق نبيل الحلفاوي على أداء حكم مباراة الأهلي والداخلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء حكم مباراة النادي الأهلي والداخلية التي تقام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر": " فاولات واضحة ما بتتحسبش، فيه إيه؟ إصرار علني".

وأحرز النادي الأهلي هدفين في أول 6 دقائق من مباراته مع الداخلية في اللقاء المقام بينهما على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه أفضل انطلاقة مباريات للأهلي في الموسم الحالي حيث لم يسبق له تسجيل هدفين في الدقيقة الثانية عن طريق محمد شريف، والدقيقة السادسة عن طريق حمدي فتحي، كما يعتبر هدف محمد شريف هوز الأسرع في بطولة الدوري حتى الأن حيث سجل الهدف في الدقيقة الأولى و25 ثانية، في حين كان هدف أحمد هاني الذي أحرزه بالخطأ في مرماه خلال لقاء البنك الأهلي وسيراميكا كيلوباترا الذي اقيم بالأمس الثلاثاء، في الدقيقة الأولى 39 ثانية.

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