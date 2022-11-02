الخميس.. أنوشكا ضيفة إنجي علي على "نجوم إف إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية إنجي علي في برنامجها "أسرار النجوم"، الفنانة أنوشكا، يوم الخميس المُقبل الساعة 8 مساءً على راديو "نجوم إف إم".

ونشرت إنجي علي برومو الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه:"استنوني يوم الخميس مع المتألقة المختلفة النجمة أنوشكا على نجوم إف إم، الساعة 8 مساءً".

وتتحدث الفنانة أنوشكا خلال الحلقة عن تفاصيل حياتها الشخصية والفنية، كما يتطرق الحديث عن دورها في مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي 2022.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، هنا شيحة، نور اللبنانية، طارق عبد العزيز، أنوشكا، وفاء عامر، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج محمد سلامة.