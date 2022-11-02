جورج وسوف وعلامة وآدم في السعودية في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحيي الفنان السوري جورج وسوف والفنان اللبناني راغب علامة والمطرب آدم حفلًا غنائيًا يوم 10 نوفمبر الجاري، ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

ونشر جورج وسوف بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا :"متشوق لموعدنا يوم 10 نوفمبر، جمهوري الغالي بالسعودية بحفلة فوق الخيال على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض، وسعيد لتعاوني للمرة الرابعة مع الشركة المحترفة بنش مارك".

يذكر أن أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان جورج وسوف بالإسكندرية، عن تأجيله بعدما كان مقررا إقامته السبت 29 أكتوبر الماضي، في أليكس أرينا بچويل فيستيفال، وذلك بعد تداول شائعات خلال الأيام الماضية حول إلغاء الحفل بالإسكندرية.

محمود رضوان "المشارك في تنظيم الحفل"، قال في تصريح خاص سابق لـ "الخليج 365": "الحفل ما زال قائم، لكن تم تأجيل موعده إلى يوم ٢٥ نوفمبر المقبل".

وتابع: "تم تأجيل الحفل بسبب تعذر إنهاء تأشيرات دخول بعض أعضاء فرقة الفنان الكبير جورج وسوف، وإن شاء الله يقام بأفضل صورة".