زوج درة يحتفل بعيد زواجهما والأخيرة :"ربنا يخليك ليا"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المهندس هاني سعد زوج الفنانة درة بعيد زواجهما الثاني، الموافق 2 نوفمبر الجاري.

ونشر هاني صورًا تجمعهما في مقطع فيديو على أنغام أغنية "هي حياتي" للهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ومن جانبها ردت درة على رسالة زوجها قائلة :"حبيبي ربنا يخليك ليا ويخلينا لبعض أنا مش لاقية الكلام اللي يوصف إحساسي".

واحتفلت الفنانة التونسية درة زروق، 2 نوفمبر 2020، بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

ومن ناحية أخرى يعرض للفنانة درة حاليا مسلسل "المتهمة"، على منصة شاهد، ويشاركها البطولة كل من عادل كرم، علي الطيب، أسامة عباس، غادة طلعت، دياب، مها نصار، ريم عبد الحليم، تأليف وإخراج تامر نادي.

يذكر أن آخر أعمال درة التلفزيونية مسلسل "بين السما والأرض"، بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، تأليف نجيب محفوظ، إخراج محمد العدل.

وعُرض لدرة مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة واتش أت، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.