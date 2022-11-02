داخل سيارة فارهة.. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صورًا جديدة لها، أثناء توجهها إلى سينما دبي مول لحضور افتتاح عرض فيلمها الجديد "تحت تهديد السلاح"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة، داخل سيارة فارهة، وعلقت قائلة :"أمس من طريقي لافتتاح فيلم تحت تهديد السلاح، سينما دبي مول".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :"النجمة لؤلؤ مصر، قمر ماشاء الله، ما حلا مكياج اللي عليكي، يا عمري أنتي شو حلوة، تجنن الصور، ماشاء الله، بحبك أوي، مبروك، الجميلة مي عمر".

"فيلم تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

"تحت تهديد السلاح" بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.

يذكر أن مي عمر عرض لها في موسم رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، وشاركها البطولة كلا من روبي، وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.