شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أفلام عربية تعرض فى وقت واحد بدور السينما المصرية.. أبرزها كيرة والجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حاليا في دور السينما المصرية 9 أفلام مختلفة ومتنوعة ليس فقط على المستوى الدرامي بل أيضا على مستوى الإنتاج فمنها أفلام من دول عربية. واللافت للنظر أن بعض الأفلام المعروضة حاليا في دور السينما المصرية تم طرحها في موسم عيد الأضحى، إذ تم طرح فيلم "كيرة والجن" منذ نحو 18 أسبوعا وحقق العمل إيرادات قياسية في شباك التذاكر وصلت إلى 118,574,031 جنيه.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.

ومن موسم عيد الأضحى يعرض أيضا فيلم "بحبك" بطولة تامر حسني، ومستمر عرضه منذ 17 أسبوعا محققا 54,755,469 جنيها، يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى.

ونفس الأمر ينطبق على فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام، والذي حقق حتى الأن إيرادات 54,353,482 جنيها، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

وتشهد السينما حاليا أيضا عودة النجمة دنيا سمير غانم إلى شاشات العرض، حيث يعرض بالعديد من دور السينما فيلمها "تسيلم أهالي" مع هشام ماجد، وحقق إيرادات بلغت 30,348,720 جنيها، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

كما يعرض أيضا منذ نحو 4 أسابيع فيلم "فضل ونعمة" بطولة هند صبري وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويعد أحد الأفلام التي تحقق إيرادات مرتفعة حاليا من شباك التذاكر وصلت إلى 12,138,805 جنيها.

ويعرض حاليا أيضا أفلام "حظك اليوم" بطولة كريم قاسم وهدى المفتي، و"أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، إلى جانب أفلام من دول عربية منها الفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن" بطولة صبا مبارك.