شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم التجربة المكسيكية يواصلون التصوير خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال فيلم "التجربة المكسيكية، والذى يلعب بطولته كلا من عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، وندا موسى، وبيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، التصوير خارج مصر، حيث سافر فريق العمل إلى إحدى الدول الأجنبية للتصوير هناك، ومن المقرر أن تعود اسرة الفيلم إلى القاهرة الأسبوع المقبل بعد انتهاء التصوير هناك .

وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى.

فيلم التجربة المكسيكية يشارك به مجموعة من الفنانين منهم الفنان عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسي، ليلي عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي ومنتج منفذ هاني عبد الله.

ويعرض حاليا لعمرو عبد الجليل، مسلسل "الضاحك الباكى" ويشارك في بطولة العمل كلا من فردوس عبد الحميد، مؤمن نور، رزان مغربى، وآخرون، إخراج محمد فاضل.