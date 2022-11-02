سوزان نجم الدين: “تعرضت لموت حقيقي أكتر من 15 مرة بحياتي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 05:44 مساءً - كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن أنها قد سبق وتعرضت لمواقف قد تؤدي بها إلى الموت المحتم حوالي 15 مرة أثناء تصويرها لأعمال فنية مختلفة .

تحدثت سوزان نجم الدين عن إحدى هذه المواقف خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس والمذاع على قناة “dmc” .

فقالت أنها أثناء تصويرها لمسلسلها “شوق” الذي تم عرضه منذ 5 أعوام كان قد قام الإنتاج بحفر حفرة كبيرة وعميقة والتي تستخدم ضمن أحداث المسلسل للهرب وكان التصوير في الصحراء .

أكملت: “رحت على دورة المياه وقريب من التصوير وقولت مافي داعي اشعل نور الموبايل ومشيت في ظلام دامس وإذ بي انزل انزل لسابع أرض، وين رحت ما بعرف وشريط حياتي كله جه معي بهاللحظات وأنا عم بنزل” .

أضافت: “صرت أصرخ ما بقى حدا سامعني ابدا وضليت حوالي 10 دقائق لحد ما اتذكرت إن الموبايل بجيبي ودقيت لمدير الإنتاج وجم وما صدقوا إني نزلت هون وطلعوني بصعوبة جدا لإنها طويلة وعميقة شي 4 أو 5 أمتار” .

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أنها فور خروجها من الحفرة وجدت سيارة الإسعاف تصطحبها إلى المستشفى للتأكد من سلامتها، متابعة: “طالعة ما فيني شئ وبضحك .. امتى عرفت ليش خايفين ومصرين ياخدوني عالمستشفى” .

واصلت: “لما جيت تاني يوم ولقيتهم متجمعين على راس الحفرة وبيقولولي حمد الله عالسلامة أديش الله بيحبك، قولتلهم شو فيه قالولي تعالي شوفي، الحفرة فيها حديد من كل الجهات وصخرة .؛ يومها عرفت قديش الله بيحبني وأنا إذا بشكره كل ثانية بحياتي ما بوفيه لأنه حماني بكتير قصص” .

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