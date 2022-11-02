شاهد .. احتفال درة بعيد زواجها الثاني

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 05:44 مساءً - احتفلت الفنانة درة بعيد زواجها الثاني من زوجها رجل الأعمال هاني سعد في منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور مجموعة من الصور واللقطات الرومانسية التي تجمع درة بزوجها هاني سعد من أماكن ومناسبات مختلفة .

وكتبت درة في تعليقها على الفيديو: “في عامين من الزواج والحب والعيش معًا، تقاسمنا كل شيء” .

تابعت: “عشنا ونجينا معا لحظات الفرح والضحك التي لا تنتهي وأصعب لحظات الألم .. حبنا جعل اتحادنا قويا .. ذكرى زواج سعيدة زوجي وصديقي ورفيقي وحبي” .

ومن جانبه نشر هاني سعد عدة لقطات مع زوجته الفنانة درة عبر حسابه على موقع “انستجرام”، موجها لها من خلالها رسالة بمناسبة عيد زواجهما الثاني .

فقال: “لقد اخترتك ليس لأنني أعتقد أن الأمر سهلا لكن لأنني أعلم أنه معك حتى في الأيام الصعبة التي لا يحالفني فيها الحظ وعندما تكون متاعب العالم من حولي ستضحكين وتمسكين بيدي وتكونين مبهجة وترقصين معي .. ️ذكرى سعيدة حبيبتي .. أحبك إلى الأبد” .