“إقرار برغبتها في استكمال العلاج وحفل غنائي مرتقب” .. آخر تطورات شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 05:44 مساءً - تداولت وسائل إعلام ومواقع صحفية أخبارا حول إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب رغبتها في استكمال علاجها بمستشفى عادل صادق للصحة النفسية بالنزهة .

حيث اتخذت شيرين قرارها بكامل إرادتها وقامت بالتوقيع على إقرار يفيد برغبتها في استكمال رحلة علاجها وتعافيها التام من الإدمان بعد انتهاء فترة الحجز الإلزامي لها والتي استمرت لمدة 17 يوم .

فيما كشف الصحفي هاني عزب أن شيرين عبد الوهاب تم السماح لها في الوقت الحالي داخل المستشفى بمشاهدة التلفاز وتحديدا إحدى المنصات وهي التي توجد بالتلفاز فقط .

كما أشار إلى أن حفل شيرين في الكويت الذي كان من المقرر إقامته الشهر الماضي تم بشكل مبدئي الاتفاق بين منظم الحفل وإدارة أعمال “عبد الوهاب” على أن يتم في منتصف شهر يناير المقبل .

فكتب هاني عزب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “شيرين عبد الوهاب بدأ السماح لها بمشاهدة التلفاز وتحديدا إحدي المنصات فقط يعني التلفاز ليس به الا المنصة” .

تابع: “شيرين كان لديها حفل في الكويت شهر أكتوبر تم إلغاؤه وحاليا اتفق منظم الحفل مع إدارة أعمالها علي منتصف شهر يناير بشكل مبدئي وهو يعني أن إحتمالية خروجها أصبح قريبا للغاية .