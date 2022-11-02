شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان بعد التفاف الجمهور حول منزله في عيد ميلاده: ممتن وسعيد لأننى مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم شاروخان عن سعادته البالغة بحب الجمهور له وتهنئتهم له في عيد ميلاده الـ 57 الذي يحتفل به اليوم، فضلا عن تجمعهم أسفل منزله للاحتفال به.

ونشر شاروخان صورة له من شرفة منزله مع جمهوره أثناء وقوفهم أسفل منزله للاحتفال بعيد ميلاده، عبر حسابه على "تويتر"، معلقا عليها: "من الجميل جدًا أن أعيش أمام البحر، بحر من الحب الذي ينتشر حولي في عيد ميلادي، شكرًا لكم أنا ممتن وسعيد لجعلي أشعر بأنني مميز للغاية".





وحرص نجم بوليود على مفاجأة جمهوره في عيد ميلاده، وكشف عن ملامح فيلمه الجديد " Pathaan" كما نشر التريلر الرسمي للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا أن فيلم Pathaan سوف يعرض في دور العرض الهندية 25 من يناير المقبل 2023، بـ 3 لغات وهي اللغة الهندية، اللغة التاميلية، واللغة التيلوغوية.

وبدأ الإعلان الرسمي للفيلم بسؤال "ماذا تعرف عن باثان" ليجيب التعليق الصوتي إنه ليس هناك أي علامة عنه منذ 3 سنوات، وأنه تعرض للتعذيب الوحشي، بالإضافة إلى أنه تم القبض عليه في مهمته الأخيرة لذلك من الصعب القول إذا كان ميتا أو على قيد الحياة".

وفي المشهد التالي يبدأ "باثان" الذي يجسد دوره الفنان شاروخان بالظهور وهو يرد "أنا على قيد الحياة"، وغلب على برومو الفيلم مشاهد الأكشن والتشويق، كما حقق التريلر نجاحا كبيرا منذ طرحه وحصد 5 ملايين ونصف خلال ساعات فقط.