شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب النقاش أحمد سالم مع أصالة في بروفة حفل الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش فيديو من بروفات تجمعه مع المطربة أصالة، إذ ظهر الاثنان معا يغنيان "قد الحروف"، "نفسي أسألك" وغيرها من الأغنيات.

ومن المقرر أن يظهر أحمد سالم في حفل النجمة أصالة غدا الخميس بآخر أيام حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

وانطلقت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية يوم 20 أكتوبر الماضي، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.