شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا في جلسة حوارية مع جمهور معرض الشارقة للكتاب الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم أحمد السقا في جلسة حوارية بعد غد الجمعة 4 نوفمبر، على هامش الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "كلمة للعالم"، والذى انطلق أمس الثلاثاء ويستمر حتى يوم السبت 13 نوفمبر الجارى، حيث حرص السقا على حضور افتتاح المعرض بصحبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويتحدث السقا خلال الندوة التي يحضرها أيضاً المؤلف هانى سرحان، حول تجربة مسلسل "الاختيار" وكواليس أبرز الأعمال السينمائية والدرامية، لاسيما وأن المعرض يتيح الفرصة أمام زواره من عشاق ومتابعي الفن السابع والدراما للتعرف عن قرب إلى التجربة الفنية للنجم أحمد السقا، والوقوف عند المحطات التي مر بها، في طريق نجوميته، بالإضافة إلى الاطلاع على رحلته في تقديم أبرز الأعمال التي اشتهر بها، وجعلته أحد أبرز نجوم السينما المصرية في الربع قرن الأخير.

وكان آخر أعمال أحمد السقا فيلم "العنكبوت" الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر هذا العام، وشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وينتظر السقا، عرض فيلم "السرب"، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.