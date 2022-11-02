شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يطرح أغنيته الجديدة "هتوحشنا" الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان تامر عاشور لطرح أغنيته الجديدة "هتوحشنا" الليلة الساعة السابعة مساء عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب"، من كلمات عمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

وروج تامرعاشور للأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر البوستر الرسمي للأغنية، معلقا عليه: "الساعة 7 على اليوتيوب"، وتقول كلماتها: "هتوحشنا هتوحشنا.. فضينا السيرة ودشدشنا ورا ضهرك قلة ولا عطشنا.. ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتجي تمعلشنا.. هتوحشنا هتوحشنا دا احنا الأرض بورد فرشنا لما مشيت روقنا وفرفشنا لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا".

وكان الملحن محمود أنور أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة مع الفنان تامر عاشور، قائلًا لـ ”الخليج 365” إنه سعيد بالعمل مع تامر عاشور، الذي يتميز بصوت قوي جعله من أفضل الأصوات الموجودة حاليا على الساحة الغنائية.

وطرح مؤخرًا تامر عاشور أحدث أعماله الغنائية "هي الناس" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر، وميكس وماستر صقر، على موقع يوتيوب، والتي يفتتح موسم الصيف الغنائي، حيث يستعد عاشور لإطلاق أكثر من أغنية سينجل جديدة خلال الموسم حسب الخطة التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور في يناير 2022 بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى.