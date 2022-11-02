مهرجان القاهرة السينمائي يعلن انضمام تطبيق كواي لرعاة الدورة الـ 44

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن انضمام تطبيق كواي، لرعاة الدورة الـ 44، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

يشمل ذلك التعاون الذي يتم للمرة الأولى بين المهرجان وكواي، تدشين حساب باسم المهرجان على التطبيق لعرض ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة ذات صلة بفعاليات الدورة المنتظرة.

هذا، ومن المقرر أن يتواجد كواي، بساحة الهناجر بالأوبرا خلال أيام المهرجان لتصوير وعرض الفيديوهات، بالإضافة لتواجده على السجادة الحمراء لتصوير الحضور بتقنية الـ glambot.

من جانبه، أكد المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن المهرجان حريص على أن ينفتح على التطبيقات التكنولوجية الحديثة، التي يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر قدر من الشباب المهتم بالسينما وصناعة المحتوى، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي مساحة كبيرة تعج بآلاف الموهوبين والطاقات الخلاقة، التي تستحق الدعم.

وتعليقا على الشراكة قال كريس زهو، المدير الاداري لشركة كواي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا: " إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باعتباره أحد أكثر المهرجانات شهرة وتأثيرًا في الوطن العربي، وفي هذا الإطار لم يتردد "كواي" في الاستفادة من فرصة الشراكة مع المهرجان من أجل تمكين المواهب في مصر والوطن العربي ومساعدتهم على صناعة محتوى هادف وقيم فضلا عن إلهام الجيل القادم من الممثلين وصناع الأفلام".

وأضاف زهو: “وفي ظل ما يشهده السوق المصري حاليا من نمو وتطور كبيرين خاصة فيما يتعلق بصناعة الترفيه واللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة وعلى رأسهم "كواي"، فإننا نأمل مواصلة النهوض بمهمتنا الرئيسية لأن نكون محركا للفرص لصناع المحتوى وتبني أفضل المواهب ومساعدتها على تقديم المحتوى الهادف والبناء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

يشار إلى أن "كواي" هو تطبيق ومنصة مخصص لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، وهو مملوك لشركة "كوايشو" العالمية المتخصصة في التكنولوجيا. وتأسس "كواي" في عام 2011 ويتخذ من بكين مقراً له، وهو يدعم تعزيز مجتمع صناع مقاطع الفيديو القصيرة بتمكين المستخدمين من تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو التي تظهر أمور حياتهم اليومية ومواهبهم.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".