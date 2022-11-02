صورة نادرة.. نور الشريف يرقص في مناسبة سعيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الراحل نور الشريف، عبر موقع "فيسبوك".

وظهر "نور الشريف" في الصورة وهو يرقص في أحد المناسبات السعيدة داخل المنزل.

نور الشريف توفي في 11 أغسطس، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 69 عامًا، وكان آخر أعماله، فيلم "بتوقيت القاهرة"، وشاركه البطولة سمير صبري، ميرفت أمين، شريف رمزي، آيتن عامر، كريم قاسم، ومن إخراج أمير رمسيس.

وقدم الراحل الكبير نور الشريف عدد من الأعمال الخالدة أبرزها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "الظالم والمظلوم"، "العار"، "جري الوحوش"، وغيرها من الأعمال.