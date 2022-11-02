بعد جوني ديب.. أول تحرك من أمبر هيرد بعد شراء حبيبها السابق إيلون ماسك تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قامت النجمة العالمية آمبر هيرد، باتخاذ أول إجراء، عقب استحواذ حبيبها السابق الملياردير إيلون ماسك، على موقع "تويتر".

أمبر، قامت بإغلاق حسابها على الموقع، بالتزامن مع إعلان ماسك، فرض رسم شهري مقداره 8 دولارات للحساب الموثق.

قصة حب

بدأت علاقة هيرد ومسك بعد طلاقها من جوني ديب عام 2016 بعد 15 شهرًا من الزواج، وانفصلا لأول مرة في أغسطس 2017 بعد أقل من عام.

شوهدت "هيرد" و "ماسك" معًا لأول مرة في ميامي ، حيث كانا يقيمان في "ديلانو ساوث بيتش" في يوليو 2016.

الانفصال

كان الانفصال بسبب انشغال كل منهما في أعماله، روى مصدر لموقع "people: "لقد استمتعوا لبضعة أشهر، لكن كلاهما مشغول جدًا بالعمل، كان من الصعب إيجاد وقت لرؤية بعضهما البعض".

وأضاف: "إيلون ماسك هو الذي بدأ الانفصال، فهو يعمل ليلا نهارا، هذه حياته وهو يحبها، لم يكن في وضع يسمح له بأن يكون في علاقة وقتها".

جوني ديب ينتقم

خلال المحاكمة اتهم ديب "هيرد" ببدء علاقة رومانسية مع ماسك "في موعد لا يتجاوز شهر واحد" بعد زواجها منه في عام 2015.

وزعم "ديب" أن "هيرد" استضافت رجل الأعمال الملياردير ماسك في لوس أنجلوس بنتهاوس الخاص بهما عندما كان ديب خارج البلاد.

واجه جوني ديب في المحكمة نصًا أرسله إلى وكيل المواهب السابق كريستيان كارينو تحدث فيه عن العلاقة المزعومة بين السيدة هيرد و أيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX.

قرأ "ديب" في الرسالة النصية التي قرأها أمام هيئة المحلفين في المحكمة: "تعال لرؤيتي وجهاً لوجه سأريك أشياء لم تراها من قبل".

أول مرة

وردت "هيرد" إنها تواصلت للمرة الأولى مع "ماسك" مايو في إحدى المناسبات عام 2016، وأوضحت "لم أتعرف عليه وقتها حتى بدأنا الحديث وذكرني أننا التقينا مرة من قبل"، مضيفة أن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وسبيس إكس كان مع والدته ماي موسك، في الحدث".

تابعت "هيرد" حديثها عن "ماسك": "لقد ظهر وكأنه رجل نبيل حقيقي، لقد كان لطيفًا حقًا، جلس على طاولة قريبة وتحدثنا في تلك الليلة وأصبحنا أصدقاء في النهاية".

بعد مرور أكثر من عام على الانفصال، قال هيرد لصحيفة "هوليوود ريبورتر" في ديسمبر 2018، "لقد كانت لدي أنا وإيلون علاقة جميلة، ولدينا صداقة جميلة الآن، كانت قائمة على قيمنا الأساسية، الفضول الفكري والأفكار والمحادثات، شاركنا الحب للعلم، لدي الكثير من الاحترام له. "

وفي جلسة استماع أخرى بالمحكمة عام 2020 ، ادعى جوش درو، أن هيرد كان لديها علاقة ثلاثية مع ماسك وكارا ديليفين عندما كانت لا تزال متزوجًة من "ديب"، سأل المحامي بنيامين تشيو ، "هل أخبرتك يومًا ما بالكلمات أو المضمون، بينما كانت آمبر لا تزال متزوجة من جوني ديب، الثلاثة أمبر هيرد و ايلون موسك وكارا ديليفين ، أمضوا الليلة معًا؟"، أجاب: "نعم".

استدعاء أيلون

إيلون ماسك، تجاهل طلبه للحضور للشهادة في المحكمة، وغرد وقتها عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر: "أتمنى أن يمضيا قدماً وهما في أفضل حالاتهما، كل منهما لا يُصدق".