بعد عثورها على شيك بمليون جنيه.. عمرو محمود ياسين يوجه رسالة لعاملة نظافة نادي سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المؤلف عمرو محمود ياسين رسالة للسيدة عبير علي عاملة نظافة نادي سموحة، بعد عثورها على شيك بمليون جنيه وقيامها بتسليمه لرئيس العمال بنادي سموحة.

وكتب عمرو، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"ربنا يسعد أيامك".

وكشفت عبير علي، أحد عاملات النظافة في نادي سموحة، تفاصيل عثورها على شيك بمليون جنيه في حمامات النادي وإعادته لصاحبه، قائلة: "أنا أعمل في نادي سموحة الرياضي وكنت بشوف شغلي لقيت شيك مرمي بمليون جنيه، لحامله"، مشيرة إلى أنها لم تمسك شيك من قبل.

وأضافت "عبير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" أمس الثلاثاء: "كانت أول مرة أمسك شيك بمليون جنيه وبمجرد ما لقيته اتصلت على رئيس العمال وذهبت لمكتبه وسلمت له الشيك وأديته الأمانة، لأن إحنا أصل شغلنا الأمانة"، موضحة أن رئيس العمال قام برفع صورة الشيك على جروب نادي سموحة الرياضي، وتم تكريمي من رئيس نادي سموحة وليد عرفات.

وتابعت: "تم تكريمي بشهادة تقدير بحسن السير والسلوك ولأمانتي وعملي الجيد في النادي وإني شرفت النادي"، موضحة: "محاولتش أسأل هل وصلوا لصاحب الشيك أم لا لأنه شيء لا يخصني".

وأردفت: "مكنتش مستنية المكافأة وكنت بوصل الأمانة لرئيسي كالعادة، وبعد ذلك يتم رفع هذه الصور على الجروب الخاص بالنادي ومن ثم توصيلها للإدارة"، موضحة، أنها متزوجة ولديها ابنتين، قائلة: "بناتي فخورين بيا فوق ما نتصور، ومفكروش أصلًا لو كنت أخدت الشيك لأني مربياهم على عزة النفس والكرم والأخلاق".

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