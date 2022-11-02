شهد برمدا تعلن حملها بطفلها الأول وتكشف عن جنس الجنين

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة شهد برمدا عن حملها بطفلها الأول من زوجها لاعب كرة القدم السوري أحمد الصالح بعد مرور تسعة أشهر على احتفالهما بزواجهما .
نشرت شهد برمدا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” أعلنت من خلاله خبر حملها، وأرفقته بتعليق كشفت من خلاله عن جنس الجنين .
حيث أشارت شهد إلى أنها حامل في أنثي، وكتبت في تعليقها على الفيديو: “إنها أم البنت” .
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