شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر السراج تكشف عن وجهها الآخر فى مسلسل "اتزان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض حاليا للفنانة هاجر السرّاج مسلسل "اتزان" الذي يُعرض على منصة Watch It ، وتدور أحداثه حول ( رحمة ) التي تعاني من اضطرابات نفسية بعد وفاة والدها، وانعكاس هذا على زوجها وطفلهما وكل من حولها، إذ تجسيد فيه شخصية (نادية) ابنة عم رحمة التي تعود من خارج مصر بعد وفاة عمها لكي تطالب بحقها في الميراث.

لا تكتفي نادية بنصيبها من هذا الميراث، بل تطمع في الحصول على المزيد، فنراها تعقد اتفاقاً سريًاً مع زوج ابنة عمها وصديقة عمرها رحمة، يوحي بإبرام صفقة بيع وشراء بينهما، سيتم خلالها استغلال الاثنان لأفراد أسرة العم بما فيهم رحمة نفسها. والمسلسل من إخراج شادي عبد السلام وتأليف سيد عمر، وبطولة صدقي صخر، ركين سعد، نبيل عيسى، وزينب غريب.

ونجحت هاجر السراج من خلال الحلقات التي عرضت لمسلسل "اتزان" في اثبات براعتها في التلون بين الشخصيات الدرامية المختلفة وتمكنها من تجسيد شخصية فتاة مصرية بشكل كبير، لدرجة تجعل المشاهد يظن أنها مصرية في الأصل وليست سورية، وذلك من خلال تجسيدها لشخصية نادية الوصولية التي تضع مصلحتها فوق كل اعتبار باحثة عن المكاسب المادية.



الفنانة هاجر السراج

تأتي مشاركة هاجر السرّاج في بطولة مسلسل اتزان بعد ما حققته من نجاح في موسم رمضان 2022 عندما خطفت أنظار الجمهور من خلال دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، بتجسيدها لشخصية لينا زوجة عمر الدسوقي (أحمد السعدني) القيادي بتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية. وبرعت هاجر في تجسيد الشخصية التي تجمع بين السذاجة والتمرد، فهي تدخن السجائر وتذهب إلى الكوافير خفية، وتضع مستحضرات التجميل، وتفعل أشياءً غير مسموح بها للنساء في داعش، ولكنها في الوقت ذاته، مبهورة بالعالم الذي تعيش داخله في الرقة وبزوجها القائد عمر وما له من سلطة داخل الدولة الإرهابية. والمسلسل كان يُعرض على قناة mbc ومنصة شاهد، بطولة النجمة منة شلبي، محمد حاتم، إلهام شاهين، وعادل كرم وإخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية.

درست هاجر السرّاج صناعة الأفلام وعملت بعدها كمساعدة إنتاج، لكن شغفها قادها إلى عالم التمثيل، رغبة منها في اكتشاف العلاقة بين المخرج والممثل، لتقرر العمل أمام الكاميرا بدلاً من العمل خلفها.