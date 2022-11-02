أول ظهور علني لـ “نور” إبنة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل.. لن تصدقوا جمالها اللافت!! – صورة

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 02:50 مساءً - فاجأ اولاد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والدهم بعد أن قاموا بنشر صور تجمعهم بمطربي الراب عفروتو ومروان وموسى.

وعبر حسابهم بتطبيق إنستجرام داخل منزلهم نشر اولاد كامل صور مرفقين معها بأشهر تراكتهم الذى يحمل أسم ” برازيلي”

وما لفت انتباه الجمهور هو جمال “نور” ابنه مصطفى كامل رغم سر سنها حيث اكدوا أن ملامحها رائعة وظهرت بجانبهم مثل “الملاك الصغير”.

وقد اعتبر بعض الجمهور أنه يعتبر تحدى وتمرد من ابناء مصطفى كامل على قرارات والدهم “النقيب مصطفى كامل” والذي أصدر قرار قبل عدة أيام بإيقاف تصاريح مطربي الراب.

مطالبات بإقالته مصطفى كامل من “الموسيقيين”

من ناحية أخرى، شنت مجموعة من محبي موسيقى الراب، هجوم عنيف عبر Twitter للمطالبة بإقالة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من منصبه، وذلك عبر تدشين “هاشتاغ” بعنوان “إقاله مصطفى كامل”، رداً على قرار نقابة المهن الموسيقية تغريم مروان بابلو بـ 50 ألف جنيه بعد إلقائه الميكرفون ومغادرة المسرح في حفله الأخير، وعفروتو بـ 20 ألف جنيه بسبب غنائه باستخدام فلاشة.

وتصدّر الـ”هاشتاغ” قائمة التريند في “تويتر مصر“، ودافع الجمهور عن حرية مغني الراب في عدم الاستعانة بفرقة موسيقية في الحفلات، وهو الأمر الذي باتت النقابة تفرضه على أي مطرب يُحيي حفلاً داخل مصر.

واستغل البعض نشر فتحي ونور ابنَي مصطفى كامل صوراً تجمعهما مع عفروتو ومروان بابلو صباح أمس (الاثنين)، معتبرين ذلك انتصاراً معنوياً لموسيقى الراب، لأن ابنَي النقيب يستمعان إلى الموسيقى التي يحاربها والدهما، وذلك حسب وصف المطالبين بإقالة نقيب الموسيقيين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد أصدرت بياناً تضمن قرارات عدة بشأن مطربي الراب؛ أبرزها إيقاف تصاريحهم جميعاً لحين الحضور إلى مقر النقابة للتوقيع على البروتوكولات التي تنظّم العمل الفترة المقبلة؛ أسوة بما حدث مع مطربي شعبة الأداء الصوتي.

وأكد البيان الصادر عن طارق مرتضى المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، أنّ “كل تصاريح مطربي الراب تُعتبر ملغاة الى حين الحضور وسحب كل التراخيص ممن لا يحضرون الاجتماع في مقر النقابة”.

مصطفى كامل يلجأ لـ دار الإفتاء قبل الترشح لرئاسة الموسيقيين

وكان الدكتور عادل مصطفى، الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، قد صرح إنه لا أحد يعلم مدى المجهود الذي بُذل من أجل إقناع مصطفى كامل بالموافقة على الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف، أنه ذهب لدار الإفتاء من أجل أن يرد يمينه الذي أقسمه بعدم الترشح على هذا المقعد، وهو رجل له أيادي بيضاء خلال عمله نقيبًا سابقًا للموسيقيين.

وتابع أن مصطفى كامل كان يتحمل تكاليف النقابة في بعض الرحلات، وهو شخصية نقابية تُحدّث انتفاضة عندما يُذكر اسمها أمام مجلس النقابة الحالي.

أنا صانع لـ الهضبة ومنير وهاني شاكر

قال الفنان مصطفي كامل، إنه يحب الفن ويحب بلده، مضيفا: “أنا راجل صانع أغاني ناجحة لـ عمرو دياب وهاني شاكر ومحمد منير، واكتشفت أفضل ملحن في مصر: وليد سعد، فضلا عن اكتشافي بهاء سلطان”.

وأضاف مصطفي كامل: “سأتعامل مع الجميع بشفافية كاملة بعد الفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية، وأعمل على تأكيد هوية المصريين في الغناء”.

تلقيت تهديدات

قال الفنان مصطفي كامل، إن المعاشات في نقابة المهن الموسيقية متردية للغاية، ولا تليق بالأعضاء وسأعمل على تطوير الخدمات الصحية المقدمة لكافة أعضاء النقابة.

وأوضح: “تلقيت تهديدات بشأن انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وأناشد الأمن بتأمين شامل أيام الأنتخابات”، متابعا: “مش عارف ليه كل ده كأننا داخلين حرب”.

قال الفنان مصطفي كامل، إن نقابة المهن الموسيقية مليئة بالفساد، مشيرا إلى أنه يسعى إلى مواجهته بكل قوة.

وأوضح:”توجد نماذج إيجابية في مجلس نقابة المهن الموسيقية تسعى أيضا إلى المشاركة في مواجهة الفساد داخل النقابة.

وتابع نقيب الموسيقيين مصطفي كامل:” 1065 جنيه أعلى معاش لنقابة الموسيقية وهو لا يليق تمامًا، مضيفًا:” شرف كبير لي ثقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية”.

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