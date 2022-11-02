فنان مصري شهير: “مهنتي الأصلية حلاق وأفتخر”

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 02:50 مساءً - تحدث الفنان الشاب محمد شاهين عن عمله بعدد من المهن قبل دخوله مجال الفن واشتراكه ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية “ستار أكاديمي” الذي اشتهر من خلاله .

قال محمد شاهين خلال استضافته ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل إنه كان قبل شهرته يغني في الأفراح، مؤكدا على أن قيامه بذلك كان من أجمل الأشياء التي حدثت له نظرا لما تعلمه منها وتأثيرها في شخصيته وأسلوبه في الغناء .

تابع: “اشتغلت كام شغلانة غير الفن خالص ، كنت شغال حلاق رجالي ودي مهنتي اصلا وبعتز بيها، وأخويا كمان كوافير رجالي دلوقتي وكانت مهنة والدي الله يرحمه .. واشتغلت في الفاكهة وكل حاجة” .

أضاف “شاهين”: “أنا الحمد لله بفتخر لما أقول الحاجات دي ومبسوط بيها جدا إنها حصلت في حياتي وبوجه شكر لكل العمال أصحاب المهن اللي زي دي والمهن الأصعب كمان” .

https://www.facebook.com/watch/?v=652028986573135&t=103