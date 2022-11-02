هل تتذكرون “خالد الفايد” الطفل الصعيدي نجم The voice kids ؟.. شاهدوا كيف أصبح شابًا وسيمًا بعد 5 سنوات.. ويطرح أولى أغانيه أنا حد جديد

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 02:50 مساءً - ارتبط الجمهور المصري والعربي ببرنامج اكتشاف المواهب للصغر ذا فويس كيدز الذي حقق انتشارًا ونجاحًا كبيرًا في مختلف الدول العربية وأظهر العديد من المواهب الغنائية التي من المتوقع تحقيقها نجاحا كبيرا في المستقبل ومنهم خالد الفايد

وظهر خالد الفايد بملامح مختلفة حيث دخل في مرحلة الشباب وتغيرت ملامحه كثيراً، بسبب لحيته وذقنه، التي لم يظهر بها في حلقات البرنامج قبل 5 سنوات

خالد الفايد هو مشترك من صعيد مصر في برنامج ذا فويس كيدز وأثار ضجة كبرى عند ظهوره بمرحلة “الصوت وبس” بالموسم الأخير من برنامج “ذا فويس كيدز” حيث خطف “خالد” أنظار الجميع وعلى راسهم أعضاء لجنة التحكيم بصوته القوي واطلالته بالجلباب البلدي المصري، وتوقع الجميع صعوده للحلقة الأخيرة من التصفيات.

خالد الفايد يطرح أولى أغانيه “أنا حد جديد”

من ناحية أخرى، طرح المنتج هاني محروس، أولى أغنيات نجم «ذا فويس كيدز»، الفنان خالد الفايد، تحت اسم «أنا حد جديد»، وذلك بعد نضوجه الفني والعمري، عبر القنوات الفضائية و منصة “يوتيوب” وأشهر منصات الأغاني.

خالد الفايد يتعاون مع المنتج هاني محروس في إطلاق أولى أغنياته “أنا حد جديد”

«أنا حد جديد» من كلمات منى عبد العزيز، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، جيتار مصطفي أصلان، وكمنجة مصطفي العطار، وجرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب الذي صوره كريم الهاشمي وصور البوستر حسين باشا، ورؤية فنية هاني محروس وإنتاج nj music.

ويأتي الكليب ضمن ألبوم يضم 8 أغنيات جرى العمل عليها، مع المنتج هاني محروس على مدار أكثر من عام ونصف مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين.

يُذكر أن الطفل خالد الفايد قد تعرض لأزمة شهيرة تفوق أزمة مغادرته تصفيات برنامج “ذا فويس كيدز” بقرار من تامر حسني في مرحلة المواجهات، فقد تلقى أزمة أخطر، بعدما اتهمته عائلة المنشد الراحل طه الفشني بإنتـحال صفة حفيده، على غير الحقيقة.

المستشار السابق زين طه الفشني، نجل المنشد الراحل طه الفشني، أصدر بياناً لنفي ما ادعاه والد خالد محمد لملوم وشهرته” خالد الفايد” الذي ظهر في برنامج “The Voice Kids”، مؤكداً أنه ليس حفيداً للشيخ طه مرسي الفشني سواء من ناحية الأم أو الأب.

وأضاف: “إن إعلان الوراثة الخاص بعائلة الشيخ الفشني والمستخرج من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية يضم زوجته الوحيدة وأبناءه”، مشيراً إلى أن والده مواليد مركز الفشن جنوب بني سويف، وليس له أقارب بمركز سمسطا مسـقط رأس الطفل خالد الفايد.

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