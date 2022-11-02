جليلة: “عشت قصة حب مع تامر حسني 10 سنين وقبل زواجه من بسمة بيوم كنت معاه”

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 02:50 مساءً - تحل البلوجر المغربية جليلة ضيفة الحلقة القادمة من برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات على قناة “LTV” يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة العاشرة مساءا .

نشرت رابعة الزيات البرومو الدعائي للحلقة عبر حسابها على موقع “انستجرام” والتي ظهرت به جليلة وهي تتحدث عن تفاصيل علاقتها بالفنان تامر حسني .

أشارت جليلة إلى أنها عاشت قصة حب مع الفنان تامر حسني استمرت لمدة 10 أعوام، وأنها كانت معه قبل زواجه من مواطنتها الفنانة بسمة بوسيل بيوم .

فقالت: “قبلها بيوم كنت معه وما عم بعرف كيف صار الموضوع .. عشت معه قصة حب 10 سنين وما هو عيب ولا حرام .. ليه عم بيقولولي إن أنا خرابة البيوت وأنا اللي اتأذيت بهالقصة كلها” .

أضافت أنها لم تقطع علاقتها به بعد الزواج ولكنها استمرت معه في العلاقة على الرغم من زواجه، متابعة: “هذا الموضوع كان سري للغاية، ولكن لما بيوصل الموضوع لشرفي وعرضي وأبي وأمي لأ بطلع أحكي” .

وخلال البرومو غنت جليلة المغربية جزءا من أغنية “ارجعلي” للفنان تامر حسني وتحديدا جملة: ” حبيبي أنا قلبي واجعني أنت عامل فيا إيه” .