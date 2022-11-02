شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر مسلسل "العيلة دى" وعرضه على قناة DMC قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الكاتب يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل "العيلة دى" الذى يتم تصويره حالياً، وأعلن الفخرانى عن عرض العمل على شاشة قناة dmc وقناة dmc دراما ومنصة watch it الرقمية قريباً، ومن المقرر أن يتم طرح برومو العمل خلال الأيام المقبلة قبل تحديد توقيت العرض.

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدورأحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

يذكر أن بطلة العمل وفاء عامر قدمت 3 مسلسلات في شهر رمضان الماضى، وهم "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمود البزاوي، محمد جمعة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي، و"راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، وفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، إضافة إلى مسلسل "بيت الشدة"