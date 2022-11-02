شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار إضافية لفيلم Amsterdam في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الدراما والكوميديا الجديد Amsterdam بـ 2 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لـ تصل مجمل الإيرادات إلى 24 مليونًا و211 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 7 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و14 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Amsterdam بين 14مليونا و598 ألف دولار في دور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 3005 دارعرض، و9 ملايين و612 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو. راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021.

فيلم أمستردام تدور أحداثه حول طبيبًا وممرضة ومحاميًا هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه Joy 2015 ، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما.