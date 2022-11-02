شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد ميلاده.. شاروخان يطرح برومو فيلم Pathaan ويكشف موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجم بوليود شاروخان على مفاجأة جمهوره في عيد ميلاده الـ 57، الذي يحتفل به اليوم، حيث كشف عن ملامح فيلمه الجديد " Pathaan" ونشر التريلر الرسمي للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار شاروخان أن فيلم Pathaan سوف يعرض في دور العرض الهندية 25 من يناير المقبل 2023، بـ 3 لغات وهي اللغة الهندية، اللغة التاميلية، واللغة التيلوغوية.

وبدأ الإعلان الرسمي للفيلم بسؤال "ماذا تعرف عن باثان" ليجيب التعليق الصوتي إنه ليس هناك أي علامة عنه منذ 3 سنوات، وأنه تعرض للتعذيب الوحشي، بالإضافة إلى أنه تم القبض عليه في مهمته الأخيرة لذلك من الصعب القول إذا كان ميتا أو على قيد الحياة".

وفي المشهد التالي يبدأ "باثان" الذي يجسد دوره الفنان شاروخان بالظهور وهو يرد "أنا على قيد الحياة"، وغلب على برومو الفيلم مشاهد الأكشن والتشويق، كما حقق التريلر نجاحا كبيرا منذ طرحه وحصد 5 ملايين ونصف خلال ساعات فقط.

فيلم Pathaan بطولة شاروخان، ديبيكا بادكون، وجون أبراهام، وغيرهم من الفنانين أنتج سيدهارث أناند وأديتيا شوبرا الفيلم تحت إشراف دار إنتاج Yrf، وهو من إخراج سيدهارث أناند.

يحتفل اليوم النجم العالمى الهندى شاروخان بـ عيد ميلاده الـ 57، حيث ولد شاروخان في 2 نوفمبر من عام 1965، بـ نيودلهي، في الهند، يعد شاروخان فنانا شاملا، حيث إنه ممثل أفلام وراقص ومنتج ورجل أعمال هندي شهير، بالإضافة إلى أنه مالك حقوق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز لرياضة الكريكت.