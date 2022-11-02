شكرا لقرائتكم خبر عن ريم العدل تحيي ذكرى ميلاد عمها سامي العدل: سبب كل حاجة حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت مصممة الأزياء المصرية ريم العدل ذكرى ميلاد عمها الفنان الراحل سامي العدل، ونشرت فيديو مجمع له عبر حسابها على "الفيسبوك"، معلقة عليه: "كل سنة وأنت حبيبي.. كل سنة وأنت سبب في كل حاجة حلوة حصلت في حياتنا .. كل سنة وانت في مكان أحسن وكل الناس بتحبك وبتدعيلك.. وحشتنا قوي".

تحل اليوم الذكرى الـ76 لميلاد الفنان الكبير سامي العدل أحد أيقونات التمثيل الذي عشق الفن والتمثيل منذ صغره، وكان دائم البحث عن الفرصة التي تؤهله لدخول عالم الفن، حتى انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت رحلته من خلال مشاركته في فيلم "كلمة شرف" أمام الراحل فريد شوقى عام 1972.

صب سامى العدل اهتمامه على الدراما التليفزيونية وقدم العديد من المسلسلات الناجحة منها "البركان" و"الحرملك" و"بلاغ للنائب العام" و"تاهت بعد العمر الطويل" و"حديث الصباح والمساء" و"محمود المصري" و"لقاء على الهواء" و"قضية رأي عام"، واشتهر العدل بدور حمامة السلام وعقد لقاءات المصالحة بين الفنانين وكان دائما مساندا للفنانين الشباب وداعما لهم.

وتزوج ثلاث مرات، الأولى من الفنانة عفاف رشاد ولم يمكث هذا الزواج طويلًا، والثانية من الفنانة نادية شكرى وأنجب منها ابنته رشا، أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة ماجدة نور الدين التى أنجب منها أبنائه أحمد وخالد.

ورحل العدل عن عالمنا يوم 10 يوليو من عام 2015 عن عمر ناهز 68 عاما في المركز الطبي العالمى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وشيعت جنازته من من مسجد آل رشدان بمدينة نصر وشارك في الجنازة والعزاء عدد غفير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربى.