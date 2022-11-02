شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ويل سميث وكيت وينسليت وسلمى حايك عن شاروخان؟ فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم الهندي العالمي شاروخان بعيد ميلاده ، فهو من مواليد 2 نوفمبرعام 1965 في نيودلهي بالهند، وهو بالمناسبة يعد واحدًا من أغنى الممثلين في العالم، بصافي ثروة تقدر بحوالي 600 مليون دولار

وعدد كبير من نجوم هوليود يكنون إعجابا كبيرا له ويعبرون عن اعجابهم عبر وسائل الاعلام والسوشيال ميديا فقد عبر النجم ويل سميث عن إعجابه الشديد بشاروخان وطريقته الخاصة في التمثيل وقال: «لقد أبكاني حين شاهدت فيلمه ديفداس». وقال في هذا الصدد: "لا أعرف كيف أعبر لكنه ممثل بارع "

قالت النجمة كيت وينسليت: لقد شاهدته في فيلم ديفداس في مهرجان كان، ولقد أبهرني أداؤه المميز وتلقائيته في الأداء ، إنه بحق نجم بمواصفات خاصة ومن الصعب أن تجد ممثل من هذا العيار، كما أبدت النجمة سلمى حايك إعجابها بأدائه التمثيلي، وأصبحت مدمنة على أفلامه بطريقة غير عادية، وتمنت أن يجمعهما مشروع فيلم ما.

شاروخان كما يراه نقاد كثيرين أسطورة عصره لذلك لقبته وسائل الإعلام الهندية بـ «بادشاه بوليوود» أي «ملك بوليوود» أو «الملك خان»، كما وصفته جريدة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية اليومية بأنه «أكبر نجم سينمائي في العالم» ، وفي عام 2005 كرمته حكومة الهند بجائزة بادما شري لإسهاماته في السينما الهندية، كما وضعته مجلة نيوزويك عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخصًا ثأثيرًا في العالم، لما يتمتع به من تأثير كبير في قارة آسيا ومختلف شتات الهند والعالم بفضل تواضعه وموهبته التمثيلية القوية في بوليوود برصيد فني بلغ ما مجموعه 80 فيلمًا بوليووديا و 8 مسلسلات تلفزيونية هندية، في عام 2010 صنفته مجلة تايم الأمريكية حسب استفتاء أجرته مع قرائها في المركز الثاني عشر كأكثر شخصية نفوذًا حول العالم.