فن ومشاهير

شاكيرا فوق الجميع بحفل الهالوين ببرشلونة

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القاهرة - سامية سيد - من منا لا يحب شاكيرا ؟ ملكة الموسيقي اللاتينية ، والتي أوصلت أصوات المطربين اللاتينيين للشهرة العالمية ، ولكن هل شهرتها تجعلها فوق الجميع وتتخطي الحواجز وتعامل معاملة مختلفة في تواجدها بأي مكان ؟

في مجتمعاتنا العربية نحب النجوم الذي نالوا الشهرة، وأحيانا كثيرا نترك لهم مساحة للتجاوز أو بمعني أدق التسهيل ، فمثلا عندما يذهب فنان لمكان وبه زحام وطوابير مؤكد سوف يتجاوز تلك المساحة وينهي مصلحته في ثواني معدودة نتيجة شهرته ، وربما هذا لا يغضب الكثير بل يراه حقا مكتسبا للنجم صاحب الشهرة ، ولا غضاضة عند البعض في ذلك ، واي نجم يذهب لمكان أيا كان تفتح له الأبواب.

في الغرب الأمر يختلف ، شاكيرا بكل شهرتها ونجوميتها وحب الناس لها عندما تجاوزت وتخطت حشدا من الجماهير ، غضبوا منها وصرخوا وعبروا عن غضبهم بعدما مشيت شاكيرا  إلى مقدمة الصف عند برج في المدينة الإسبانية مع اثنين من حراس الأمن في منتزه مع أطفالها للاحتفال بعيد الرعب وسط ، فقد تعرضت النجمة الشهيرة لانتقادات بسبب تخطي قائمة الانتظار واشتكى الزوار من أنهم كانوا ينتظرون في قائمة الانتظار للدخول إلى حفل الهالوين ، إلى أن تسللت شاكيرا مع من معها، وحراس الأمن.

شاكيرا تعدّ من أكثر المغنيات في أمريكا اللاتينية ممن حازوا جوائز وترشيحات فقد حازت جائزتي جرامي وسبع جوائز جرامي لاتينية منهم 4 جوائز في ليلة واحدة مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز AMA جوائز الموسيقى الأمريكية ، وهي أحد عشاق برشلونة الإسباني ثم إنتر ميلان الإيطالي، وجائزة غرامي تمنح كل عام وقد حازت شاكيرا على جائزتين من 5 ترشيحات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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