شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فضل ونعمة" يتخطى 12 مليون جنيه بعد 4 أسابيع من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم فضل نعمة للفنانين ماجد الكدواني وهند صبري نجاحًا كبيرا خلال الفترة الماضية، إلى جانب إشادات عدد كبير من الجمهور،

كما حقق فيلم فضل ونعمة الأسبوع الماضي إيرادات بلغت مليون و526 ألفا و787 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع من طرحه 12 مليونا و138 ألفا و805 جنيها.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الرسمية للفيلم والتى تحمل اسم "أحلامى مش بالليل" بصوت مطرب الراب شاهين، وشارك في أدائها أبطال العمل ماجد الكدواني وهند صبري، وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.