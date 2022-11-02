"بدون تجميل".. أحدث ظهور للنجمة نيللي والجمهور يعلق- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة سيمون جمهورها ومتابعيها بصورًا تجمعها بالفنانة نيللي، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلقت سيمون على الصور قائلة :"أجمل لقاء مع جميلة الجميلات واسطورة الاستعراض والإبداع نيللي".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتلي :"الشبه كبير أوي، كنا نتمنى نشوف عمل استعراضي يجمعكوا مع بعض، الناس الجميلة ماشاء الله عليكم، أكتر أتنين بحبهم في صورة واحدة، نيللي وذات المحاسن بحبكم، الحلويات كلها، لأول مرة القمر مع الشمس، حلوين أوي، بموت فيكم، الطعامة والشقاوة في صورة، جمال طبيعي بدون تجميل،".

يذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وشارك في بطولة العمل: عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، محمد رياض، ميرنا وليد، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، رامي وحيد، منة فضالي، أنعام سالوسة، ومن إخراج تامر حمزة.