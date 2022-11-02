"حضروا دموعكم".. عفاف مصطفى تكشف عن دورها في مسلسل "تياترو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن دورها في مسلسل "تياترو"، من إخراج رؤوف عبد العزيز.

وكتبت عفاف مصطفى منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"هدى، دور جديد عليا في مسلسل تياترو، سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حضروا دموعكم من دلوقت وأنا عليا المناديل، النهاردة نهاية تصويري مع أجمل أسرة عمل بحق ربنا بحبهم".

وهنأتها ابنتها الفنانة ياسمين رحمي قائلة :"بالتوفيق يا مامي وإن شاء الله يكسر الدنيا".

مسلسل "تياترو" بطولة أحمد زاهر، روجينا، أحمد بدير، كريم مغاوري، جنا صلاح، لاشينة لاشين، عابد عناني، إخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن الفنانة عفاف مصطفى شاركت في موسم رمضان الماضي 2022 بمسلسلات :" انحراف، البيت بيتي، أحلام سعيدة".