"عايزين يثبتوا إني مشوهة"..هيفاء وهبي ترد على التنمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على بعض الأشخاص المتنمرين على شكل وجهها، وتغير ملامحها في حفلها الأخير بالملكة العربية السعودية.

وقالت هيفاء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، :"أنا سمراء وهو يعني إيه سمراء، هو في كدا؟ هو في أحلى من السمر، بغض النظر عن أنا سمراء ولا لأ دا موضوع تاني، دا أحلى ناس في العالم سمر".

وأضافت هيفاء :"شو هيدا الحكي عيب، أنا سمراء، أنا فيني مشكلة ؟، أنا وحشة ؟، شكرا ياعم، شكرا يا سيدي، أنا طلعت على المسرح علشان أثبت أن أنتم أشخاص كذابين وعم تعملوا شوشرة، لأنه بتغاروا من النجاج، والإنسان اللي واقف على رجليه بتنقهروا منه من النجاح للأسف".

وتابعت :"والإنسان الفاشل واللي مانو مليح ما بيأثر عليكم نفسيا، في ناس كدا، يعني إيه سمراء انت صدمتني، أنا مبسوطة إني كدا، وإيه المشكلة، أنا حرة، لو بدهم يثبتوا إن لوني فسفوري وين المشكلة؟

وأكملت هيفاء وهبي :"دي صورة ولا راحت ولاجت أنا برمي زيها 100 واحدة، وين العيب وين العار، هو النجاح حياتي بيستفز الناس، أنا بقعد بالشمس طول الصيف ما بسمر، هما مش عايزين يثبتوا إني سمراء، هما عايزين يثبتوا إني مشوهة".

وأردفت :"أنا طلعت على المسرح، وبيضت وجهي ووجه بلدي وجمهوري خطف قلبي، الناس كانت بتقولي عايزين ناخدك معانا ما تمشيش".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أحيت حفلا غنائيا الجمعة الماضية، ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، وعلق الجمهور على ظهور باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، كتب أحدهم: "مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال"، وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليقا ساخرا" كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية"، أين هيفاء، وقال متابع مالذي حدث لوجهها؟".

وأعادت هيفاء، نشر فيديو يرصد رحلتها وظهورها داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الرياض منورة بأهلها.. مبسوطة بوجودي بينكم"

وكانت الصفحة الرسمية لقناة روتانا عبر "تويتر"، نشرت فيديو توثيقي لرحلة "هيفاء" داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، وحمل تعليق: "يا أهلا وسهلا بـهيفاء وهبي، نورتينا بالرياض".