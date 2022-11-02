فيديو نادر.. مدحت صالح يتلو القرآن وهو في مرحلة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الصفحة الرسمية لقناة "On"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو نادر للفنان الكبير مدحت صالح وهو يتلو بعض آيات القرآن الكريم بعد حصوله على المركز الأول في مسابقة "قرآن ربي".

وظهر الطفل مدحت صالح وهو يتلو آيات من سورة "الحشر"، وسط عدد من الطلاب في ذاك الوقت.

وكان الفنان مدحت صالح حل ضيفا على برنامج "أنغام"، الذي تقدمه الفنانة أنغام على شاشة "Dmc" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

تحدث الفنان مدحت صالح، عن ذكريات الطفولة وقصة تمني والده له أن يكون مقرئ للقرآن قبل أن يكون مطربا.

وقال صالح، خلال لقائه في البرنامج ، :"والدي كان يرى فيّ مقرئ للقرآن وكان عايزني كدا .. وكنت بقعد تحت الراديو وأردد القرآن، ووداني الكُتاب".

وتابع: "وأنا صغير كنت بحب شيوخ كتير منهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ومصطفى اسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري كان أبويا الروحي، والمنشاوي، ومحمود علي البنا.. بسمعهم وبحبهم كلهم".

وأضاف: "اللي اكتشفني وشاف فيا فكرة الغناء، كان أستاذي في الإبتدائي بتاع الألعاب، وحب يجرب يشوف الرتم شكله إيه، وكان بيحب المزيكا جدا، وكان صديق والدي، وخلاني ألعب اكسيليفون، وخدني وداني نادي (المسلم الصغير)، وهناك قابلت الأستاذ أحمد عبدالقادر اللي كان بيغني (وحوي يا وحوي) وعمري وقتها كان 9 سنين، وكان بيحفظنا الابتهالات الدينية، وهو أول حد قالي أنت تنفع تغني".

يذكر أن المطرب مدحت صالح أحيا في الثامنة مساء الجمعة 16 سبتمبر الماضي حفلا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، في افتتاح الموسم الجديد لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم، ويقام بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة المطربين أميرة أحمد، مؤمن خليل ورحاب مطاوع.