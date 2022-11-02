وفاة خال الفنان محمد عبد الرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد عبد الرحمن عن وفاة خاله مؤمن مجاهد، صباح اليوم الأربعاء 2 نوفمبر الجاري.

ونشر "عبد الرحمن" صورة نعي، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها :"إنتقل إلى رحمة الله تعالى خالي عميد قوات مسلحة مؤمن مجاهد نرجوا الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم.